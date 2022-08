Schnuppern bei Ratinger Imkern : Alles rund um die Biene und ihre Produkte

Imker Bernhard fertigte mit den Kindern den ganzen Tag über am Bohrständer Insektenhotels an. Foto: Bienenzuchtverein

Ratingen Der Ratinger Bienenzuchtverein hatte auf sein Vereinsgelände an der Oststraße eingeladen. Dort gab es für die Besucher viel zu entdecken.

( Alle die in einem Verein organisiert sind, kennen das Problem. Da steht ein wichtiger Termin an und Mitglieder, die immer besonders aktiv waren, fallen plötzlich aus und ihre Arbeit muss schnell verteilt werden. Das Organisationsteam schwitzte auch beim Bienenzuchtverein bis zum Schluss. Harri, der Verantwortliche fürs Haus, kam gerade rechtzeitig aus dem Urlaub und brachte mit seiner Frau Erika am Tag zuvor noch bis spät abends alles auf Hochglanz, weil das vergessen wurde.

Gott sei Dank lief am Sonntag sonst alles glatt, obwohl deutlich mehr Besucher als in den letzten Jahren kamen. Der Verein verfügt an der Oststraße über ein sehr schönes Gelände mit hohen Bäumen und viel Schatten. Leicht fiel bei der Hitze die Entscheidung, das Fest zu besuchen. So zeigte sich auch der CDU Landtagsabgeordnete Dr. Jan Heinisch, der ja bekanntermaßen selbst Imker ist, nach einer Führung über das Gelände sehr beeindruckt von der Arbeit des Vereins. Er war bereits früh angereist und kam in Begleitung von Bürgermeister Klaus Pesch, der mittlerweile ein verlässlicher und gern gesehener Besucher der Imkerfeste ist. Nur etwas später konnte der Vorsitzende, Franz Naber, auch die SPD-Landtagsabgeordnete Elisabeth Müller-Witt begrüßen.