30 Jahre und kein bisschen müde : „Wir wollen die Welt besser machen“

Machen auf dem Berliner Platz Werbung für den Fairen Handel: Lucia Reinartz, Monika Wilps, Konstanze Hilgers und Ulrike Sanders (v.l.). Foto: Achim Blazy (abz)

West Der Eine-Welt-Laden der Heilig-Geist-Gemeinde in Ratingen West feiert sein 30-jähriges Bestehen.

Die Idee war eine ganz einfache: „Nach der Sonntagsmesse wollten die Gemeindemitglieder und Arbeitsgruppen aus Heilig Geist zu einem zwanglosen Kaffeetrinken zusammenkommen, erinnert sich Konstanze Hilgers, die vom ersten Tag an dabei ist. Warum also nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und zu diesen Treffen fairen Kaffee ausschenken?

„Damals stand mitten im Raum ein großer Überseekoffer mit Kaffee, den wir zum Verkauf angeboten haben“, erinnert sich Lucia Reinartz. Doch so sehr sich die Kunden damals für die Idee des fairen Handels begeistern ließen, so wenig kam der Kaffee an. „Es gab viel Kritik, weil der Kaffee nicht schmeckte“, so Hilgers.

Info Hier stellt sich der Eine-Welt-Ausschuss vor 26. September, 10 bis 13 Uhr: Nachhaltigkeitsmeile 2. Oktober, 18.30 bis 24 Uhr: Nacht der offenen Kirchen am Maximilian-Kolbe-Platz; 19 Uhr: Konzert mit Egon Arnaud (Versöhnungskirche) 21 Uhr: Flow – Wasser ist Leben, 23 Uhr: Taizé-Gebet 2. bis 15 Oktober: Ausstellung ÜberLebensKunst, Kirche Heilig Geist 4. Oktober, 11.30 bis 13.30 Uhr: Sonntagsmesse „30 Jahre Fairer Handel in heilig Geist“ in der Versöhnungskirche 14. Oktober, 19.30 Uhr: Vortrag vonJulia Merkelbach von Ratingen Nachhaltig im Pfarrsaal Heilig Geist

Das ist längst Geschichte. Das einst sparsame Angebot ist auf ein stattliches Repertoire angewachsen. „Wir verkaufen verschiedene Sorten Kaffee, Kakao, Saft, Wein, Schokolade und Handwerk – zum Beispiel Tücher aus Indien und Vietnam“, berichtet Lucia Reinartz. Eingekauft wird im Gepa-Laden (Gepa steht für Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt) in Wuppertal. Die Pioniere des fairen Handels haben direkten Kontakt zu Produzenten und Kooperativen. „Dadurch, dass Zwischenhändler entfallen, kommt den Produzenten mehr Geld zugute“, erklärt Reinartz.

Auch bei dem simplen Verkauf ist es nicht geblieben. Seit vielen Jahren informieren die acht Mitglieder auf Veranstaltungen und dem Markt in West über den fairen Handel, nehmen an der Fairen Woche teil, sind Teil der Nachhaltigkeitsmeile und der Fairen Stadttour oder informieren Schulklassen über Ressourcenschonung und Arbeitsbedingungen in der Dritten Welt. Inzwischen beliefern die Damen auch das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und das Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg mit fairen Produkten.

Auch in der Gemeinde selbst war der Eine-Welt-Ausschuss nicht untätig. Diese nutzt fast ausschließlich Waren aus dem fairen Handel. Die Arbeit wurde im Jahr 2018 mit dem Siegel „Pfairrgemeinde“ belohnt. Die Motivation beschreibt Reinartz so: „Wir möchten mehr Gerechtigkeit schaffen; den Menschen in den Mittelpunkt rücken, nicht das Geld. Wir setzen uns dafür ein, dass Bauern über eine feste Zeit ein festes Gehalt bekommen. So sichern wir ihre Existenz und die Kinder können zur Schule gehen und so Kinderarbeit- und -armut entgehen. Aus dem Verkaufserlös finanzieren wir dann weitere Projekte.“

Der Einsatz wird belohnt: „Umsatz und Bekanntheitsgrad sind in den vergangenen Jahren gestiegen“, beteuern Konstanze Hilgers und Lucia Reinartz. Ulrike Sanders konnte sich bei einem Besuch in Uganda davon überzeugen, dass die Mühe lohnt: „Wir haben dort auch Kaffeeplantagen besucht. Man sieht, dass bei den Produzenten Geld ankommt; sich etwas bewegt.“