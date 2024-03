Neu beim Energieversorger Jens Schmidt neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Ratingen

Schmidt ist seit 2014 kaufmännischer Vorstand bei den Stadtwerken Gießen und verantwortet dort in einer Doppelspitze rund 770 Mitarbeiter in den Sparten Energie, Wasser, Bäder und Nahverkehr. Daneben engagiert er sich seit Jahren aktiv in Fachgremien. Vor seiner Tätigkeit in Gießen war er unter anderem als Geschäftsführer in verschiedenen Funktionen innerhalb des RWE-Konzerns tätig. Er lebt mit seiner Familie in Essen und freut sich auf die neue Herausforderung in seiner Heimatregion.