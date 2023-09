Neues Wohnquartier Projekt „Mozartstraße“ kann an den Start kommen

Es war einer der großen Feuerwehreinsätze der vergangenen Jahre: Bei Nacht brannte die alte, leer stehende Fabrikantenvilla an der Mozartstraße ab. Die Rauchwolke war in der ganzen Stadt zu sehen. Die Brandruine ist nur ein Kapitel in der wechselvollen Geschichte des ehemaligen innerstädtischen Industrieareals. Denn allein das verwilderte Grundstück war nicht der Grund, dass auch Jahre nach dem Wegzug der Firma Schlechtendahl von der Mozartstraße Pläne ihre Zeit brauchten. Nun schein sie gekommen. Erste Überlegungen kommen nächste Woche in die Gremien.