Bildung : Chefs für Archiv und Medienzentrum

Dr. Erika Münster-Schroer, Leiterin des Medienzentrums, war auch fürs Stadtarchiv (Foto) verantwortlich. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der Kulturausschuss sollte am Mittwoch über eine Vorlage beraten. Doch die war nicht fertig. Es herrsche noch Abstimmungsbedarf, betonte Dezernent Harald Filip. Die RP erfuhr: Es soll zwei neue Leitungen geben.

Erik Kleine Vennekate, der sich lange Zeit ums Stadtarchiv mit viel Herzblut gekümmert hat, ist schon weg. Er hat sich Richtung Meppen aufgemacht. Und nun geht auch Dr. Erika Münster-Schröer, Leiterin der Medienzentrums und des Archivs – und zwar deutlich früher als geplant, also bereits Anfang September. Zwei Schlüsselstellen sind neu zu besetzen.

Und Harald Filip, der verantwortliche Kulturdezernent, macht keinen Hehl daraus, dass er das Stadtarchiv mit einer eigenen Leitung versehen will. Bisher war es so, dass Münster-Schroer dafür verantwortlich war – neben der Leitung Medienzentrum/Stadtbibliothek/Stadtarchiv. Der Kulturausschuss sollte am Mittwoch über eine Vorlage beraten. Die war aber noch nicht fertig. Es herrsche noch Abstimmungsbedarf, so Filip.

Fakt ist: Die Stadt Ratingen hat sich im ersten Quartal des Jahres 2020 an die Archivberatung des Landschaftverbandes Rheinland (LVR) gewandt – mit der Bitte um ein Gutachten zur Neuaufstellung des Archivs. Die Inhalte wurden vertraulich behandelt, Es stehe im Ermessen des Auftraggebers, „mit dem Gutachten an die Öffentlichkeit zu gehen“.

Fakt ist, es handelte sich nicht um oberflächliches Interesse seitens der Stadt. „Die Erstellung von Gutachten zu kommunalen und anderen nichtstaatlichen Archiven ist eine der wichtigsten Aufgaben der Archivberatung des LVR. Die Fragestellung kann dabei sehr vielfältig sein und reicht von Standortfragen (geeignete Räumlichkeiten) über Lagerungsprobleme (klimatische Bedingungen, Lichtverhältnisse) bis hin zur angemessenen personellen Ausstattung. Es kommt dabei auch immer wieder vor, dass Städte und Gemeinden um ein Konzept für die Neuaufstellung ihres Archivs bitten. Dies wird insbesondere dann erbeten, wenn die Stelle der Archivleitung vakant ist und Überlegungen angestellt werden, wie die Stelle neu zu besetzen ist (gehobener Dienst, höherer Dienst, Besoldungsstufe?). Auch Fragen der personellen Ausstattung spielen häufig eine Rolle.“ Dies betonte eine Sprecherin des LVR.

Der Beratungserfolg der LVR-Archivberatung hängt in der Regel von der Bereitschaft und von den (finanziellen) Möglichkeiten der jeweils beratenen Kommune ab. Generell gehe man beim LVR davon aus, dass der Wille und die Bereitschaft zur Veränderung und/oder Verbesserung der Situation im eigenen Archiv vorhanden sind. Denn: „Wenn eine Kommune meint, dass im Archiv gespart werden kann, wird sie sich in der Regel nicht an die Fachleute und Befürworter einer sach- und fachgerechten Archivierung wenden“, so die Sprecherin.