Ratinger Musik : Das Weihnachtskonzert der Stadt fällt in diesem Jahr aus

Ratingen Für dieses Jahr hatte der Konzertchor Ratingen bereits ein Programm geplant und schon mit den Proben begonnen. Im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie hat die Stadt Ratingen nun gemeinsam mit dem Chor entschieden, das Konzert abzusagen.

(RP/kle) Das Ganze hat eine lange Tradition und kommt bei den Bürgern stets sehr gut an. Seit vielen Jahren veranstaltet die Stadt Ratingen mit einem Ratinger Chor ein Weihnachtskonzert am 23. Dezember in der Stadthalle. Das Konzert ist in normalen Zeiten ein Höhepunkt für viele Musikinteressierte aus Ratingen und der Region und gleichzeitig das Tor zu den Weihnachtstagen.