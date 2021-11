Kreis-SPD hat entschieden : Kreis-SPD stimmt für Müller-Witt

Ratingen/Heiligenhaus Votum: Die Ratinger Landtagsabgeordnete wird in den Wahlkampf ziehen.

(RP) Die SPD im Kreis Mettmann hat am Freitagabend in Heiligenhaus und Samstagmorgen in Hilden ihre Kandidaten für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 gewählt. Elisabeth Müller-Witt und Cüynet Söyler im Mettmanner Nordkreis sowie Marc Nasemann und Matthias Stascheit im Südkreis ziehen für die SPD im Kreis Mettmann in den Wahlkampf.