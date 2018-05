Ratingen: Entlaufene Büffel sorgen für Chaos auf der Autobahn 3

Ratingen Franz Frank aus Ratingen war eingepfercht.

Fünf entlaufene Wasserbüffel auf der A 3 haben gestern im morgendlichen Berufsverkehr ein Verkehrschaos ausgelöst, wie es sonst nur heilige Kühe in Indien vermögen. Die Störungen durch Umleitungen fahrende Pendler waren bis in die Innenstädte von Monheim und Langenfeld spürbar. Der Monheimer Stadtsprecher Thomas Spekowius geriet mit seinem Auto vom Österreichviertel kommend auf der Berghausener Straße Richtung Spaghettiknoten in den Stau. Anschließend probierte er alle Schleichwege Richtung Monheim aus, - die Baumberger Chausee, die Berghausener Straße Richtung Langenfeld - bis er aufgab und zu Hause aufs Fahrrad umstieg. Seine Kollegin Birte Hauke, die täglich mit der S-Bahn von Köln einpendelt, strandete am S-Bahnhof Langenfeld. "Ich musste dort eine halbe Stunde auf den 790er warten", sagt sie.