Umweltbildungszentrum Heiligenhaus Osterferien – ein Fall für kleine Entdecker

Kann man Regenmacher selber basteln und sie auch als Sonnenmacher benutzen? Lässt sich aus Weidenzweigen eine „keltische Zauberhütte“ bauen, wenn „Wildnispädagoge“ Harald dabei hilft? Kann man sein Mittagessen (Nudeln und selbst geschnippeltes Gemüse) draußen essen und den Teller mit den Resten (ausnahmsweise) einem echten Förster in die Hand drücken? Kann man Karten zeichnen, in denen genau vermerkt ist, wo im nahen Wald Rehböcke regelmäßig daher kommen? Die 52 Kinder und zehn Betreuer in den Entdeckercamps des Umweltbildungszentrums kennen darauf die richtige, immer gleiche Antwort: Ja!