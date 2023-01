Industrie in Niederberg Unternehmen kritisiert Energiepreisbremse

Dass die Vergabe der Hilfen so komplex und aufwendig sei, läge allerdings nicht nur an der Bundesregierung, sondern auch an den Beihilferichtlinien der EU, fügte Braun an. Beyer nahm in dem Gespräch die Bundesregierung dafür in die Verantwortung: Sie habe versäumt, auf EU-Ebene für das Gelingen der Hilfen zu sorgen. Zugleich seien die Hürden entgegen den Empfehlungen der Gaskommission und über EU-Vorgaben hinaus hochgeschraubt worden. Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Lieferketten ständen auf dem Spiel. Es sei keine Übertreibung, wenn Experten und Verbandsvorsitzende vor einem Verlust der industriellen Substanz in Deutschland warnten.