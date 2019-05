Energie : Energie: rote Laterne für den Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Im Kreis Mettmann ist die Zahl der Bauten mit erneuerbaren Energien seit 2015 kontinuierlich gesunken.

(JoPr) In Nordrhein-Westfalen soll nur etwa jedes zweite der 18.371 im Jahr 2018 genehmigten Wohnhäuser überwiegend oder ausschließlich mit erneuerbaren Energien beheizt werden. Diese 8.903 Wohngebäude verwenden Biomasse, Biogas/Biomethan, Holz, Solaranlagen und/oder Wärmepumpen als primäre Heizenergie. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anlässlich des diesjährigen Tages der erneuerbaren Energien mitteilt, war im vergangenen Jahr landesweit der Anteil der Bauvorhaben mit umweltschonenden Heizenergien in Gelsenkirchen am höchsten: Dort setzten Bauherren bei ihren Neubauten zu 74 Prozent auf erneuerbare Energien.