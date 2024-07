So darf das Ratinger Ferienwetter bleiben Der Sommer macht endlich Spaß

Von Einfamilienhaus-Terrassen sind in diesen Tagen lange nicht gehörte Sounds vernehmbar: Elektrische Markisen werden ausgefahren, manuell betriebene eben hervorgekurbelt. Dazu wehen unverkennbar leckere Düfte vom ein oder anderen Grill heran. Kein Vergleich zu den Wochen zuvor, in denen Ratinger Gartenbesitzer draußen allenfalls feucht-schwere Luft zu atmen bekamen. Die Aussichten für die kommenden Tage lassen solche Erinnerungen hoffentlich bald aus dem Kurzzeit-Gedächtnis verschwinden. Denn selbst Wetter-Apps, die sonst um keinen Alarmismus verlegen sind, kündigten bereits eine „beständige Hochdrucklage“ an. Jedenfalls bis Wochenmitte. Will heißen: Die Aussichten sind mit Ausnahme des kommenden Donnerstags wohl so, dass sich draußen aufhalten kann wer mag. Von prallem Sonnenschein ist indes nicht mehr die Rede. Aber wenigstens eine musikalisch-rhetorische Frage stellt sich aktuell nicht: „Wann wirds mal wieder richtig Sommer?“ Rudi Carrell stellte sie vor nunmehr 49 Jahren, erinnerte an „Sonnenschein von Juni bis September“, an Schafe, die froh waren, geschoren zu werden – „und jeder Schutzmann zog die Jacke aus“.