Ratinger Brauchtum : Hoppeditz erwacht auf dem Marktplatz

Ratingen Große Vorfreude: Am kommenden Donnerstag, 11. November, geht es ab 18.11 Uhr wieder los.

Selbstverständlich wird auch das designierte Prinzenpaar Christian Drewa und Tina Pannes sich dies nicht entgehen lassen, fiebern die Beiden doch sehr ihrem ersten karnevalistischen Auftritt der Session entgegen. In jecker Runde wird dann der Hoppeditz aus seinem Schlaf geweckt, und Katrin Hofmann wird in dieser Rolle wieder gekonnt humoristisch berichten, was in Ratingen in den vergangenen Monaten so alles geschehen ist. Da gibt es gewiss eine ganze Menge zu erzählen.