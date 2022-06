Ratinger Tankstellen : Tanken auch in Ratingen deutlich günstiger

Ratingen Nach aktuellen Berechnungen lag der durchschnittliche Benzinpreis in Ratingen am späten Mittwochnachmittag bei rund 1,93 €/Liter, basierend auf 19 Tankstellenpreisen in der Stadt.

(kle) Endlich billiger tanken: Seit Mittwochnacht sinkt die Energiesteuer, damit die Spritpreise günstiger werden. An den Tankstellen dürfte sich das nach Betreiberangaben grundsätzlich aber erst nach und nach bemerkbar machen. Die Maßnahme läuft bis Ende August. Damit sollen die Menschen angesichts stark gestiegener Energiekosten entlastet werden. Der ADAC hatte für Anfang Juni einen Ansturm auf die Tankstellen erwartet und dazu geraten, genügend Kraftstoff im Tank zu haben, falls es zu Engpässen kommen sollte. Nach aktuellen Berechnungen lag der durchschnittliche Benzinpreis in Ratingen am späten Mittwochnachmittag bei rund 1,93 €/Liter, basierend auf 19 Tankstellenpreisen in der Stadt. Der billigste Literpreis für Super Benzin betrug 1,88 €, der höchste Benzinpreis lag bei 2,32 € pro Liter (Preise gerundet). Am Mittwochmorgen purzelten die Preise in der Region tatsächlich. Lange Warteschlangen an den Zapfsäulen sah man allerdings nicht. An der Elan-Tankstelle in Düsseldorf-Gerresheim kostete der Liter Diesel um 6.54 Uhr 1,92 Euro, Super 1,81 Euro. „Zum Vergleich zu Dienstag ist es deutlich günstiger geworden“, sagte Angestellte Gabriele Reinhardt.