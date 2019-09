Sport : Emily hat trotz Handicap ein Handicap

Emily Träm ist leidenschaftliche Golferin. Am Samstag wird sie an der „matchball-trophy“ auf der Anlage des Golfclubs Hösel teilnehmen.

Eins haben alle Menschen mit Down-Syndrom gemein: Sie zeigen sehr deutlich ihre Gefühle, sind in jeglicher Hinsicht authentisch – und das gilt auch für Emily Träm. Die Laune der 23-Jährigen ist gerade ziemlich im Keller, es regnet auf dem Platz, es windet, es ist kalt und nun soll die junge Golferin auch noch freundlich lächelnd in die Kamera schauen. „Mann, das ist doof hier, das Wetter“, mokiert sie mit klaren Worten und zieht sich die Mütze noch ein wenig tiefer ins Gesicht, „und ich lasse die Mütze auf, basta.“

„Ich habe ein 7er Eisen und einen Putter und wenn du Golf spielst, musst du darauf achten, dass du, wenn du so machst“ – Emily stellt sich wie zu einem Abschlag auf und schwingt den imaginären Schlager durch die Luft, „nicht jemanden damit haust.“ Ist ihr das etwa schon mal passiert? „Nein“, schießt es erschrocken aus ihr heraus, „ich hab ja den Billy immer dabei. Der passt auf.“ Emily grinst dabei verschmitzt, „Der muss aber hier bleiben, zuhause habe ich einen richtigen Hund“, sagt sie.

Dann steuert sie zielstrebig ein schwarzes Ledersofa in der Vorhalle des Clubhauses an, setzt sich hin, streckt sich, gähnt. „Ich bin müde von den vielen Fragen“, erklärt Emily, „gleich sage ich nichts mehr“. Angesprochen auf andere Hobbys aber fangen ihre Augen wieder an zu leuchten. „Oh ich habe sehr viele. Ich gehe reiten auf dem Carolinenhof, ich liebe Musik und ich tanze, und ganz besonders mag ich Helene Fischer.“