Public Viewing auf dem Marktplatz „Nervenspiel“ mit Schockmoment

Keine Frage, am Schluss war die Spannungskurve definitiv im dunkelroten Bereich angelangt. Das hatte während der ersten Halbzeit noch etwas anders gewirkt. Hunderte Fans erlebten beim Public Viewing auf dem Marktplatz das Aus der deutschen Mannschaft, fieberten mit, litten am Ende mit. Dabei hatte es in der 20. Minute mit einem feinen Kopfball von Havertz noch gut ausgesehen. Und Toni Kroos war als beinharter Zweikämpfer zu erleben. Aber es blieb beim Spitz auf Knopf. In der 69. Minute bewies ARD-Kommentator Gottlob geradezu seherische Fähigkeiten: „Das wird hier noch eine Geduldsprobe.“ Nur deren Ausmaß war da noch nicht klar. Gegen Ende des ersten Teils der Verlängerung klangen Stimmen aus dem Ratinger Publikum dann so: „Man merkt, dass die Spanier auch am Limit sind“, war zu hören. Und: „Die traben jetzt auch nur noch hinterher.“ Als allerdings wenige Minuten später durch das Siegtor der Spanier alle eines Besseren belehrt waren – ein Schockmoment – kehrte unmittelbar nach dem Schlusspfiff eine denkwürdige Ruhe ein.