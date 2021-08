Unentschuldigtes Fehlen soll es in Heiligenhaus nicht mehr geben : Schulformulare sollen Alltag erleichtern

So sieht die neue Idee gedruckt aus, präsentiert von Schulleiterin Christina Hartmann (vorn), Daniela Winkler, Justin Harke und Stephanie Dellit (hinten, v. l.). Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Die Kommunikation zwischen Schulen und Familien soll besser werden. Ein Hilfsmittel ist da. In der ersten Auflage wurden 1500 Stück gedruckt. Sie werden in dieser Woche erstmals an alle Erstklässler verteilt.