TV Ratingen : TV Ratingen startet nach den Ferien drei neue Angebote für Kinder

Ratingen Der TV-Ratingen erweitert nach den Herbstferien seine Angebote im Angebote im Eltern- Kind-Turnen und Kindertanzen. Schon in der kommenden Woche geht’s los.

Immer montags von 15.45 bis 16.45 Uhr in der Turnhalle Dürerring sowie dienstags von 16 bis 17 Uhr in der Turnhalle am Stadionring können Kleinkinder im Alter von ein bis drei Jahren gemeinsam mit einem Elternteil ihre ersten Bewegungserfahrungen im Sportverein sammeln. Kinder von drei bis fünf Jahren lernen ab Dienstag, 18. Oktober, erste kleinere Tänze bei den „Dance-Kids“ kennen. Das Tanzangebot findet ebenfalls in der Turnhalle am Stadionring (Stadionring 5) statt.