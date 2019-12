Konzert in Ratingen : Eliot Quartett spielt Mozart

Das Konzert findet im Ferdinand-Trimborn-Saal an der Poststraße statt.

Seine künstlerische Ausbildung erhielt das Eliot Quartett an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main bei Hubert Buchberger und Tim Vogler sowie an der Escuela Superior de Musica Madrid in der Meisterklasse von Günter Pichler. Weitere entscheidende Impulse erhält das Ensemble in der Arbeit mit Alfred Brendel. Als Stipendiaten der Villa-Musica Rheinland-Pfalz arbeiteten die vier Musiker in Meisterkursen mit Künstlern wie Valentin Erben und Oliver Wille.