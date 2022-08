Ratingerin ausgezeichnet : Ratingerin wird vom VdK ausgezeichnet

Kürzlich wurde Elena Marotta mit dem VilmA-Preis des Sozialverbands VdK geehrt. Die Ratingerin arbeitet als Lageristin bei ABB. Foto: ABB/Henning Ross

Ratingen Elena Marotta erhält den VilmA-Preis für Menschen mit Behinderung in Beschäftigung. Die Lageristin ist eine Kämpfernatur und ein Beispiel für gelebte Inklusion.

() Seit ihrer frühen Kindheit ist Elena Marotta motorisch sehr stark eingeschränkt. Am ABB- Standort Ratingen steht sie als Lageristin im Wareneingang der Kammerfertigung jeden Tag ihre Frau. Ihre Geschichte beweist: Gelebte Inklusion ist sowohl für das Unternehmen als auch für den Mitarbeitenden selbst gewinnbringend und bereichernd.

„Begonnen hat alles vor 19 Jahren mit einem Praktikum“, erinnert sich Elena Marotta. Nach Abschluss der zehnten Klasse empfiehlt ihr Vater, damals noch selbst bei ABB in Ratingen beschäftigt, ihr das Praktikum. Aus heutiger Sicht für Elena Marotta wie ein Sechser im Lotto. Wenngleich der Weg in den Arbeitsmarkt ohne berufliche Ausbildung nicht immer leicht war: Elena Marotta hat es mit ihrem Mut und ihrer Ausdauer trotz aller gesellschaftlichen Barrieren geschafft. Zunächst arbeitete sie über eine Leiharbeitsfirma bei ABB. Dann hat sie der Technologiekonzern aufgrund ihrer sehr guten Leistungen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

Info VilmA-Preis wird alle zwei Jahre vergeben VilmA-Preis Vorbildlich, individuell, leistungsstark und motiviert in der Arbeitswelt – dafür steht die Abkürzung VilmA. Die Auszeichnung wurde 2008 ins Leben gerufen. Alle zwei Jahre verleiht der Sozialverband VdK den Preis. Jeweils acht Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen erhalten die mit 1500 Euro dotierte Auszeichnung. Coronabedingt konnte die Verleihung erst mit rund einem Jahr Verspätrung stattfinden.

Wenn Elena Marotta von ihrer Arbeit als Lageristin im Wareneingang der Kammerfertigung spricht, blüht sie auf. „Die Bestellungen der verschiedenen Abteilungen gehen über das Warenwirtschaftssystem bei mir ein. Ich stelle die auf dem Display gelisteten Komponenten zusammen, verpacke sie sachgerecht und schicke die Pakete per Förderband an die jeweiligen Produktionsbereiche.“ Wenn die Aufträge eilig sind, ordern die Kollegen die Bauteile per Telefon bei ihr. Dann muss sie noch alles im System erfassen. Was der Lageristin an ihrer Arbeit am besten gefällt, sind der kollegiale Zusammenhalt und der respektvolle Umgang bei ABB. „Im Team der Frühschicht war ich lange Zeit die einzige Frau“, berichtet Marotta. „Doch weder mein Geschlecht noch meine Bewegungseinschränkung sind für die Kollegen entscheidend. Sondern einzig und allein, wie ich meine Aufgaben erledige.“

In der Abteilung wird sie von allen für ihre Zuverlässigkeit, ihre herzliche Art und ihre außerordentliche Einsatzbereitschaft geschätzt. „Damit ich im Job leistungsfähig bleibe, treibe ich jeden Tag Sport“, erzählt die 40-Jährige, „entweder zu Hause auf dem Ergometer oder bei der wöchentlichen Kranken- und Wassergymnastik.“ Selbst an Tagen, an denen sie geschafft von der Arbeit kommt, motiviere sie sich zum Training. Zwar sei dies alles nicht immer einfach, doch die Mühe zahle sich aus. „Außer dem Transport zu und von der Arbeit sowie einem höhenverstellbaren Tisch benötige ich am Arbeitsplatz keinerlei Hilfsmittel“, freut sich die Lageristin. Entspannung findet sie samstags in der Sauna. Dort kann sie abschalten und neue Kräfte tanken. Oder sie unterstützt ihre Mutter bei deren ehrenamtlicher Tätigkeit beim VdK Ortsverband Ratingen.

Elena Marotta kämpfte stets gegen alle Hindernisse – seien es die gesundheitlichen Rückschläge in ihrer frühesten Kindheit, die Vorurteile beim Einschulungstest, die Therapien oder die schwere Operation, die sie überwinden musste. Positiv verändert habe sich ihr Leben, seit sie bei ABB arbeitet. „Die Wertschätzung, die ich in meinem beruflichen Umfeld erfahre, hat mein Selbstvertrauen enorm gestärkt. War ich früher sehr zurückhaltend und still, kann ich heute offen auf Menschen zugehen.“

Im Mai dieses Jahres ist Elena Marotta mit dem VilmA-Preis des Sozialverbands VdK geehrt worden. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre an Menschen mit Behinderung in Beschäftigung oder Ausbildung verliehen. „Ich habe mich sehr gefreut, dass ABB mich für den Preis vorgeschlagen hat“, so Marotta. Das Motto des Awards – vorbildlich, individuell, leistungsstark und motiviert in der Arbeitswelt – lebt die Lageristin mit ihrem herausragenden beruflichen Engagement jeden Tag. Gleichzeitig zeigt sie mit ihrer Geschichte, dass Diversität in der Unternehmenskultur von ABB in all ihren Facetten ernst genommen und ein inklusives Arbeitsumfeld konzernweit gefördert wird.