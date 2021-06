Kreis Mettmann : Mountainbiker greift bei Fahrt Velberter an

Mountainbiker greift bei Fahrt Velberter an

Die Polizei war in Velbert im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kreis Mettmann Dem tätlichen Angriff war ein Unfall vorausgegangen.

(RP) Am Mittwochnachmittag ist ein bislang unbekannter Mountainbike-Fahrer an der Kupferdreher Straße in Velbert-Langenberg auf einen 64 Jahre alten Velberter losgegangen. Dem tätlichen Angriff war zuvor ein kleinerer Unfall vorausgegangen.