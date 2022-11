Adventsshopping Besonders Winterkleidung ist derzeit gefragt

In puncto Energiesparen leistet der Einzelhandel seinen Beitrag: Es gibt kaum einen Händler, der nicht mindestens an einer Stellschraube gedreht hat. Die meisten Händler haben auf LED umgestellt und die Beleuchtungszeiten angepasst, außerdem wurden in vielen Geschäften die Raumtemperatur gesenkt und das Lüftungsverhalten angepasst. Eher kleine Handgriffe wie Stand-by-Geräte auszuschalten werden ebenso umgesetzt wie große Maßnahmen in Form von Photovoltaik. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Handelsverbandes NRW.