Ratingen : Vorstoß: Bürger Union will Existenzgründer fördern

Vorstoß: Bürger Union will Existenzgründer fördern

Ratingen Seit Jahren kämpfen Einzelhandel und die Gastronomie mit immer schwerer werdenden Rahmenbedingungen gegen den boomenden Online-Handel. Nun will man gezielte Hilfen anbieten.

(kle) Neuer Vorstoß der Fraktion der Bürger Union (BU) in Sachen Einzelhandel und Lokale. So soll die Verwaltung beauftragt werden, ein Konzept zur gezielten finanziellen Förderung von Existenzgründern im Bereich Einzelhandel und Gastronomie in Form einer Satzung zu entwerfen und dem Rat dann zur Beratung vorzulegen.