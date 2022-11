Heiligenhaus : Neuer Fall von Brandstiftung – Frage nach Einsatz-Statistik

Heiligenhaus Die ungeklärte Brandserie in der Stadt wirft nicht nur für die Ermittler Fragen auf. Die FDP will wissen, wie es um die Einsatzbelastung der Feuerwehr generell bestellt ist.

(köh) Wieder ein Fall für die Statsistik der Heiligenhauser Brandserie: Gegen 17.20 Uhr am Mittwoch sprachen spielende Kinder am Werkerhofplatz einen 38-Jährigen an: Auf dem Basketballplatz nahe einem Mehrfamilienhaus am Werkerhofplatz brenne eine Mülltonne. Der Mann versuchte – laut Polizei – zunächst selbst zu löschen, rief dann aber die Feuerwehr, die schnell zum Nachlöschen eintraf.