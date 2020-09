Hösel : Vor Haus der ehemaligen Lebensgefährtin randaliert

Hösel Gegen 0.20 Uhr meldete sich eine Anwohnerin aus Hösel bei der Polizei, weil ihr ehemaliger Lebensgefährte vor ihrer Wohnung randalieren würde.

(RP) In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei einen 37 Jahre alten Mann vorübergehend festgenommen. Der Ratinger hatte im betrunkenen Zustand vor dem Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin randaliert. Als Polizeibeamte für Ruhe sorgen wollten, griff er die Polizisten an und beschädigte einen Funkstreifenwagen.

Das war genau passiert: Gegen 0.20 Uhr meldete sich eine Anwohnerin aus Hösel bei der Polizei, weil ihr ehemaliger Lebensgefährte vor ihrer Wohnung randalieren würde. Als kurz darauf die Polizei an der Einsatzörtlichkeit eintraf, saß der Mann vor dem Wohnhaus in seinem Auto. Die Polizeibeamten forderten den Ratinger auf, seine Fahrertür zu öffnen, um seine Personalien zu kontrollieren. Dieser Aufforderung kam der Mann jedoch nicht nach: Vielmehr legte der Mann den Rückwärtsgang ein und fuhr mit Wucht in den hinter ihm abgestellten Funkstreifenwagen der Polizei, der dadurch beschädigt wurde.