Ratingen : Verbrennungen: Frau wird in Spezialklinik geflogen

Ratingen Schleiferstraße: Eine Mieterin hatte schnell reagiert und den Notruf gewählt. Aufgrund der Schwere der Verbrennungen, rund 30 Prozent der Körperoberfläche waren von Verbrennungen zweiten Grades betroffen, wurde über die Kreisleitstelle Mettmann ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle angefordert.

(RP/kle) Es geschah am Sonntagmittag gegen 11.50 Uhr: Die Feuerwehr Ratingen wurde zu einem ausgelösten Heimrauchmelder zur Schleiferstraße in Ratingen Mitte alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurden die Helfer bereits von einer Mieterin aus dem betroffenen Wohnhaus in Empfang genommen worden. Sie teilte mit, dass das Feuer bereits erloschen sei, aber die Mieterin sich starke Verbrennungen zugezogen habe.