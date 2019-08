Ratingen : Gasgeruch in Lintorfer Haus

Ratingen (RP) Eine aufmerksame Nachbarin eines Mehrfamilienhauses an der Westtangente hat am vergangenen Montagnachmittag den akustischen Alarm eines Rauchwarnmelders gehört. Sie bemerkte Brandgeruch in ihrem Haus.

Sie alarmierte sofort die Feuerwehr. Die öffnete gewaltsam die Tür zu der Brandwohnung und konnte noch vor dem Entzünden ein Schneidbrett aus Holz von einem eingeschaltetem Herd holen.

Durch das schnelle Reagieren der Nachbarin habe man größeren Schaden verhindern können, so die Feuerwehr.

Ebenfalls am Montagnachmittag kam es am Igelweg zu einem weiteren Einsatz. In Lintorf bemerkten Bewohner in einem Mehrfamilienhaus Gasgeruch. Gemeinsam mit der Stadtwerke Ratingen GmbH wurde die Feuerwehr alarmiert.

Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr bestätigte sich der Geruch. Die Stadtwerke überprüften daraufhin die Gasanlage und konnten eine Undichtigkeit der Rohrverbindungen feststellen.