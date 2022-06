Feuer in Hösel : Brand in Hösel: Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Auch die Polizei war im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hösel (RP) Einsatz für die Feuerwehr am vergangenen Sonntagabend: Man war gegen 20.27 Uhr zu einem Wohnungsbrand nach Hösel alarmiert worden. In einem Einfamilienhaus sollte es im ersten Obergeschoss brennen, so die Information für die Einsatzkräfte.

Vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte der Eigentümer bereits versucht, den Brand mit einem Pulverlöscher abzulöschen.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr ist ein Trupp direkt unter Atemschutz, mit einer Wärmebildkamera und einem Löschgerät ausgestattet, zur Kontrolle der Brandstelle ins erste Obergeschoss vorgedrungen.

Das gesamte erste Obergeschoss war nach Angaben der Feuerwehr stark verraucht. Der Brand war bereits abgelöscht. Die beiden Eigentümer wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus in ein Krankenhaus transportiert.