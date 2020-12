Haus Salem : Feuer: Schlafende Bewohnerin gerettet

Ratingen Ost Der Brandmeldealarm in Haus Salem schlug an. Kaffeemaschine und Wasserkocher fingen Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehr löste bereits ein zweiter automatischer Brandmelder Alarm aus. Eine Streifenwagenbesatzung, die kurz zuvor eingetroffen war, rettete eine schlafende Bewohnerin aus ihrem Pflegezimmer und übergab sie dem Rettungsdienst.

(kle) Brandmelder retten Leben – und so war es auch in diesem Fall. Die Feuerwehr Ratingen wurde in der Nacht zum Montag zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage ins Altenpflegeheim Haus Salem alarmiert.