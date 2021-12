Ratingen Ost/Lintorf : Feuerwehr-Einsätze: Bus und Hallendach brannten

So sah der ausgebrannte Bus nach Ende der Löscharbeiten auf der A 3 bei Ratingen Ost aus. Foto: RP/Feuerwehr Ratingen

Ratingen Ost/Lintorf Am Samstagabend wurde ein leerstehender Linienbus zerstört, in Linforf gab es am Sonntagmorgen ein Feuer in einer Halle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/kle) Für die Feuerwehr gab es am Wochenende viel zu tun: Zunächst wurden Einsatzkräfte am Samstagabend gegen 21.33 Uhr auf die A 3 in Höhe Ratingen Ost gerufen, da dort mehreren Anrufern ein qualmender Linienbus aufgefallen war. Noch auf der Anfahrt wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass der Bus mittlerweile brennend auf der A 3 stehe.

Aufgrund dieser Meldung wurden umgehend noch zusätzliche Einheiten zur Brandbekämpfung nachalarmiert. Mit einer großen Zahl von Verletzten musste nicht gerechnet werden, da sich der Bus auf einer sogenannten Leerfahrt befand und keine Fahrgäste transportierte, teilte die Feuerwehr mit.

Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges brannte der Bus im hinteren Drittel bereits in voller Ausdehnung. Durch einen schnellen und massiven Löschangriff mit Wasser und Schaum konnte der Brand weitestgehend auf diesen Bereich begrenzt werden. Die A3 musste während der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Homberg/Schwarzbach und Mitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst.

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr um 3.57 Uhr zu einer brennenden Lagerhalle in Lintorf alarmiert. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei hatte Feuerschein auf dem Dach des Gebäudes entdeckt. Parallel zu den sofort über zwei Drehleitern eingeleiteten Löschmaßnahmen auf der Dachfläche wurde auch ein Löschrohr im Inneren der verrauchten Halle eingesetzt. Zur Brandbekämpfung war es notwendig, die Dachhaut an mehreren Stellen mittels spezieller Motorkettensägen zu öffnen. Unterstützt durch das sogenannte Hochdruck-Schneidlöschsystem „Cold-Cut-Cobra“, konnte die weitere Brandausbreitung in der mehrlagigen Dachkonstruktion erfolgreich verhindert werden.

Zur Entrauchung der Halle wurde ein Großlüfter der Feuerwehr Düsseldorf eingesetzt. Die Lösch- und Aufräumarbeiten konnten nach etwas mehr als drei Stunden beendet werden, teilte die Feuerwehr am Sonntagmorgen mit.