Ratinger Einsätze : Brand auf Bechemer Straße: Zwei Personen gerettet

Einsatz für die Feuerwehr auf der Bechemer Straße: Im Hintergrund ist der Rauch zu sehen, der aus einer Wohnung kommt. Foto: RP/Norbert Kleeberg

Ratingen Am Donnerstagvormittag gab es viele Einsätze für die Feuerwehr, auch in einem Treppenraum in der Innenstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/kle) Da war sehr viel los: Am Donnerstagvormittag kam es zu mehreren, fast zeitgleichen Einsätzen für die Feuerwehr Ratingen. Um 6.44 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr und die Standorte Mitte und Homberg zu einem Fahrzeugbrand auf der A 3 alarmiert. An der Einsatzstelle wurde ein Auto mit einem defekten Kühler entdeckt. Der Wasserdampf wurde fälschlicherweise für einen Brand gehalten.

Um 7.25 Uhr wurde durch die Kreisleitstelle in Mettmann die Auslösung einer Brandmeldeanlage eines Altenzentrums in Ratingen Ost gemeldet. Dort war es in einem Patientenzimmer zu einem Brand eines Mülleimers gekommen. Das Zimmer war verraucht, der Brand bereits erloschen. Der Bewohner des Zimmers wurde vom Rettungsdienst untersucht, konnte aber im Altenheim bleiben.

Um 8.27 Uhr wurden ein Löschfahrzeug, der Notarzt und ein Rettungswagen auf die A 52 gerufen. Auf einem Rastplatz war es zu einem internistischen Notfall gekommen. Der Patient wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Um 9.10 Uhr kam es in einem Gebäude an der Bechemer Straße in Ratingen Mitte zu einer starken Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der ersten Einheiten kam Rauch aus dem Erdgeschoss und den Fenstern der darüber liegenden Wohnung.

Auf einem rückwärtig liegenden Balkon standen zwei Personen. Sie konnten nicht durch den Treppenraum ins Freie gelangen. Über eine tragbare Leiter wurden die beiden Personen vom Balkon gerettet.

Im Treppenraum brannte die Elektrounterverteilung unter starker Rauchentwicklung. Die vorgehenden Feuerwehrkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die geretteten Personen wurden von einem Notarzt untersucht, konnten aber an der Einsatzstelle bleiben. Von der Einsatzleitung wurden die Kriminalpolizei und die Lebensmittelaufsicht angefordert. Angrenzende Gebäude wurde kontrolliert.

Das Ladenlokal bleibt vorerst geschlossen, das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr derzeit nicht mehr bewohnbar. Über die Brandursache kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.