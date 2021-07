Gefahrenstelle : Einmündung Altenbrachtweg soll entschärft werden

Homberg Ursache für die Gefahrenstelle sind Linksabbieger, die auf der stark frequentierten L 422 von Homberg kommend in den Altenbrachtweg abbiegen wollen.

(RP) Die Verkehrssituation in Homberg wurde durch die CDU-Homberg in der letzten Sitzung des Bezirksausschusses Ratingen Homberg/Schwarzbach erneut thematisiert. Denn auf der L 422, Höhe der Einmündung Altenbrachtweg, kommt es immer wieder zu teilweise schweren Verkehrsunfällen – zuletzt im Juni.

An dieser Stelle ergeben sich häufig gefährliche Situationen“, erklärt CDU-Ratsfrau Mechthild A. Stock, verantwortlich für Homberg-Nord und Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Homberg-Meiersberg-Schwarzbach. Ursache für die Gefahrenstelle sind Linksabbieger, die auf der stark frequentierten L 422 von Homberg kommend in den Altenbrachtweg abbiegen wollen und dabei von nachfolgenden Fahrzeugen zu spät bemerkt werden. Das führt zu schweren Auffahrunfällen. Aber auch in der Gegenrichtung kam es in der Vergangenheit in diesem Bereich immer wieder zu Auffahrunfällen von Fahrzeugen.