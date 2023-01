Evangelische Allianz Ratingen Gebetswoche zum Thema Freude

„Das Thema ist eine Einladung, an der Freude unseres Gottes teilzuhaben; denn die Freude Gottes zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel,“ so der Vorstand der evangelischen Allianz Ratingen. Die Gebetstreffen in Ratingen sollen Lichter in einer immer dunkler werdenden Welt sein. Freude trotz Angst und Unsicherheit, nicht weil wir alles im Griff hätten, sondern weil wir uns in Gottes Hand geborgen wissen.“, so die Ratinger Allianz.