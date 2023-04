Service in Ratingen Einkommensteuerbescheid wird auch digital übermittelt

Ob der Einkommensteuerbescheid digital bekannt gegeben werden soll, entscheiden die Bürger selbst. Denn Voraussetzung, um die digitale Bekanntgabe in Anspruch zu nehmen, ist die vorherige elektronische Einwilligung im Online-Portal „Mein Elster“ oder mit Hilfe einer erteilten Vollmacht an einen Steuerberater – diese bleibt bis zum Widerruf grundsätzlich für alle Steuerarten gültig, kann aber selbstverständlich jederzeit nachträglich geändert werden. Wie Bürger ihren Steuerbescheid über Elster digital erhalten können, wird in einem Erklär-Video unter www.finanzamt.nrw.de/vorteile-von-elster zusammengefasst.