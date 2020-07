Politischer Vorstoß : Offene Sonntage: Zieht der Handel mit?

Anlässlich des Fischmarktes gab es auch einen verkaufsoffenen Sonntag. In diesem Sommer ist wegen der Corona-Pandemie nicht daran zu denken. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Ein neuer Erlass bringt sehr viel Tempo in die politische Debatte. Doch es gibt es auch Zweifel am Vorstoß der Bürger Union. Der City-Kauf fordert verkaufsoffene Sonntage noch in diesem Jahr.

Verkaufsoffene Sonntage in Corona-Zeiten? Es geht grundsätzlich um weitere Hilfen und Initiativen für den Einzelhandel. Doch man spürt auch Skepsis. Fakt ist: Es gibt einen neuen Vorstoß der Bürger Union (BU) für die lokale Wirtschaft. Die Fraktion nimmt den Erlass zum Ladenöffnungsgesetz (LÖG NRW) vom 9. Juli zum Anlass, Bürgermeister Klaus Pesch aufzufordern, für die kommenden Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates im August in Abstimmung mit den Vertretungen der Kaufmannschaft der einzelnen Stadtteile sowie mit der Ratingen Marketing GmbH (RMG) „alles in seiner Macht Stehende zu veranlassen, um mehrere verkaufsoffene Sonntage noch im Jahr 2020 stattfinden lassen zu können“.

Der Erlass der Landesregierung sehe vor, die zwingende Bindung von verkaufsoffenen Sonntagen an Veranstaltungen oder Stadtteilfeste mit entsprechender langer Vorlaufzeit durch Planung und Organisation auszusetzen“, so BU-Fraktionschef und Bürgermeisterkandidat Rainer Vogt. Er betonte: „Die für den Einzelhandel zum Teil katastrophalen Auswirkungen der Corona- Pandemie mit einer mehrwöchigen Totalschließung im Frühjahr und den immer noch geltenden Beschränkungen sind nun als Sachgrund zur Genehmigung von bis zu vier verkaufsoffenen Sonntagen ausreichend.“

Info Großveranstaltungen bis 31.10. verboten Start: Die RMG hat jetzt eine mit einer neuen Abfrage beim Einzelhandel begonnen. Fest steht: Als Folge der Pandemie und dem damit zusammenhängenden Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober entfällt für alle vier in Ratingen Mitte geplanten verkaufsoffenen Sonntage der wichtige Anlassbezug.

Die Genehmigung und Organisation von mehreren verkaufsoffenen Sonntagen im Herbst und in der Vorweihnachtszeit wäre eine ungemein wichtige Unterstützung und Hilfe für den gesamten stationären Einzelhandel in Ratingen, so Vogt. „Diese Chance dürfen wir auf keinen Fall ungenutzt lassen“, meinte er. Nun sei es Aufgabe der Städte und Gemeinden, beantragte verkaufsoffene Sonntage unter Abwägung einer Gefährdung der negativen Auswirkungen der Corona- Pandemie auf ihren Einzelhandel zu genehmigen.

Die Fraktion der BU sei davon überzeugt, dass diese Gefährdung ohne jeden Zweifel vorliegt. Insofern bestehe für die Verwaltung akuter Handlungsbedarf, den sicherlich in den nächsten Wochen beantragten Genehmigungen schnell und so unbürokratisch wie möglich nachzukommen.

„Aus diesem Grunde haben wir einen Antrag auf einen Tagesordnungspunkt für die kommende Ratssitzung gestellt – dies in der Hoffnung, dass die zur Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen erforderliche Verwaltungsvorlage bis dahin vorliegt“, sagte Vogt.

Ob es überhaupt zu einem verkaufsoffenen Sonntag kommen wird, ist fraglich. Die RMG will den Bedarf bei den Händlern abfragen, die Stadt müsste unter anderem sehr genau dokumentieren, wie die wirtschaftliche Situation des Einzelhandels aussieht (Umsatzeinbußen). Dass Verdi gegen verkaufsoffene Sonntage juristisch vorgehen werde, sei nicht auszuschließen, betonte Bürgermeister Klaus Pesch.

Man versuche auf jeden Fall, zur Adventszeit ein kleineres Veranstaltungsformat zu organisieren. Pesch könnte sich auch ein Late-Night-Shopping vorstellen. Aber es hängt in erster Linie von den Händlern ab: Die müssen schließlich in deutlicher Zahl mitziehen.