Blick ins Stadtarchiv : Eine Zeitreise mit den Ratinger Prinzenpaaren

Beim Blick in den umfangreichen Fotoschatz des Stadtarchivs konnte man viele beeindruckende Bilddokumente entdecken.

(jün) Was wäre der Ratinger Karneval ohne sein Prinzenpaar? Das aktuelle, Bernd und Claudia, ist derzeit in aller Munde. Doch wer waren seine Vorgänger? Wir haben in dem Fotoschatz des Stadtarchivs geschaut und eine kleine Ahnengalerie der Prinzenpaare zusammengestellt. Allerdings: Das erste verbürgte Paar kam nicht aus Ratingen, sondern fuhr als Dorfprinzenpaar auf einem Pferdewagen beim Umzug in Eggerscheidt mit. Das war im Jahr 1930. Erst 1931 wurden in Ratingen Prinz Heinrich I. und Thea I., Heinrich Giertz und Thea Flammer, gekürt.