Aktion der Vereine : Eine „Schnitzeljagd“ durch Lintorf

Wenn schon keine Feste gefeiert werden können, dann gibt es eben andere Aktionen. An zwölf Stationen in Lintorf gilt es, Fragen zu beantworten. Es wird weder Gewinner noch Verlierer geben.

(mvk) Auch wenn es zwischenzeitlich viele Lockerungen gibt, wird das öffentliche Leben noch mit vielen Regeln und Vorschriften eingeschränkt. Lintorfs Vereine können (noch) nicht in der gewohnten Manier agieren und in vollem Umfang für ihre Mitglieder da sein.

Eine „Schnitzeljagd durch Lintorf“ am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Juni, soll frei nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark in und für Lintorf“ für ein wenig Abwechslung sorgen, ohne gegen die derzeit gültigen Corona-Regeln zu verstoßen. Die Awo Angerland, der Aktivtreff60plus, die St. Sebastianus Bruderschaft Lintorf, der TuS 08 Lintorf, die Werbegemeinschaft Lintorf sowie der Verein Lintorfer Heimatfreunde haben gemeinsam eine kleine Aktion geplant.

An zwölf Stationen gilt es, Fragen zu beantworten. Diese können in beliebiger Reihenfolge zu einer selbst gewählten Zeit an diesem Wochenende gelöst werden. Es spielt keine Rolle, ob alle Fragen beantwortet werden oder nur ein paar, ob man alleine oder mit der Familie geht, ob man alles auf einmal erledigt oder man an beiden Tagen „auf die Jagd geht“. Ganz nach Lust und Laune. Es wird weder Gewinner noch Verlierer geben. Es geht viel mehr um den „Spaß an der Freude“, darum sich an der frischen Luft zu bewegen und vielleicht mit dem ein oder anderen mal wieder ins Gespräch zu kommen.