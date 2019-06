Ratingen : Eine musikalische Schau auf die Welt

Großartiges Sommerkonzert der Liebfrauenschule in der Ratinger Stadthalle.

An zwei Abenden präsentierten rund 240 musizierende Schülerinnen und Schüler der Liebfrauenschule sich mit einem Programm, das die Problematik unserer Zeit voll auf dem Schirm hatte: „Look at the world“ (Schau auf die Welt), ein Song des englischen Komponisten John Rutter wurde zum Motto des diesjährigen Konzerts gewählt.