Ratingen : Mieter in West klagen über defekte Aufzüge

Immer wieder beklagen Mieter der LEG in West - hier der Berliner Platz - den Ausfall der Aufzüge. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen West Immer wieder klagen LEG-Mieter in Ratingen West über den Ausfall von Aufzügen. Deren Reparatur zieht sich zum Teil über Wochen hin. Ebenfalls ein Dauerproblem: Die Mieter kontaktieren die Wohnungsgesellschaft und werden vertröstet oder erhalten keine Antwort.

Von Andrea Bindmann

„Für mich war es die Hölle.“ An den 29. September denkt die Ratingerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, nicht gerne zurück. Sie hatte einen unaufschiebbaren Arzttermin. Um nicht zu spät zu kommen, hatte die Frau für 7.20 Uhr ein Taxi bestellt. Sie ist Mieterin einer Wohnung an der Berliner Straße 2, lebt im zwölften Stock. Dann das böse Erwachen – die Aufzüge im Haus funktionieren an diesem Tag nicht. Die Mieterin quält sich mit Unterstützung zwölf Etagen abwärts. Schon am frühen Morgen graut es ihr vor dem Aufstieg. Sie muss die zwölf Etagen auch wieder rauf.

Das sei nicht das erste Mal, dass gleich beide Aufzüge ausfallen, so die Mieterin verärgert. „In einem Haus mit 15 Stockwerken muss doch der Fahrstuhl funktionieren“, sagt sie. Der kleine Fahrstuhl sei nur für eine Person ausgelegt, erklärt die Ratingerin. Dieser funktioniere inzwischen zwar wieder, sei aber kaum geeignet, um ihn mit dem Rollator zu benutzen.

Immer wieder klagen LEG-Mieter in Ratingen West über den Ausfall von Aufzügen. Deren Reparatur zieht sich zum Teil über Wochen hin. Ebenfalls ein Dauerproblem: Die Mieter kontaktieren die Wohnungsgesellschaft und werden vertröstet oder erhalten keine Antwort. In ihrer Verzweiflung wenden sich viele an die LEG-Mieterinitiative. So auch in diesem Fall. „Die Mieter fühlen sich von der LEG nicht mehr nicht ernst genommen, sondern schlichtweg terrorisiert“, konstatiert Manfred Evers, Sprecher der Initiative. Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher der Wohnungsgesellschaft: Die LEG bedaure den Ausfall der Aufzüge. Sie sei sofort tätig geworden und habe alles darangesetzt, den Ausfall so kurz wie möglich zu halten. „Denn auch wir möchten, dass alles schnellstmöglich wieder läuft und unsere Mieter keinerlei Einschränkungen im Wohnalltag erleben müssen“, so der LEG-Sprecher.

Die Wohnungsgesellschaft war darüber informiert, dass der Aufzug am 29. September aufgrund eines defekten Lichtgitters ausgefallen sei. „Die Inbetriebnahme erfolgte schnellstmöglich am 4. Oktober“, heißt es in einer Stellungnahme.