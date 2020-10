Frau aus Heiligenhaus vor Gericht : Heiligenhausenerin wegen Heroinhandel angeklagt

Der Fall wird vor dem Landgericht Wuppertal berhandelt. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Heiligenhaus Im Prozess wegen Heroinhandels müssen sich seit Dienstag drei Männer aus Velbert und eine Frau aus Heiligenhaus vor dem Wuppertaler Landgericht verantworten. Die Frau brachte Tausende Euro zu Bank.

Die Angeklagten sollen sich mit unterschiedlicher Tatbeteiligung seit Herbst 2016 durch die illegale Einfuhr und den Weiterverkauf von Betäubungsmitteln eine Einnahmequelle verschafft haben. Einer der drei Männer wurde bereits wegen anderer Taten im Mai 2019 zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Zuvor soll er den Kontakt zu niederländischen Lieferanten hergestellt haben, nach seiner Inhaftierung soll der ebenfalls angeklagte, ehemalige Kurierfahrer diese Rolle übernommen haben. Der 55-jährige Velberter mit Kleingarten und Hühnerzucht in Heiligenhaus soll anfangs 30 Euro Benzingeld und drei Gramm Heroin für seine Kurierdienste bekommen haben. Irgendwann soll ihm das in Anbetracht des Risikos zu wenig gewesen sein und er habe 500 Euro für jeden Kurierdienst gefordert und auch bekommen. Nach der Inhaftierung des Mitangeklagten soll er das Heroin selbst telefonisch geordert haben – auf Geheiß eines 67-jährigen Italieners, der ebenfalls in Velbert wohnt. Dessen Anwalt hat bereits angekündigt, dass sein Mandant sich nicht an Details erinnern könne und er ein gerontopsychiatrisches Gutachten vorlegen werde.

Wurden die Drogen anfangs in Velbert „gebunkert“, so wechselte man bei der Lagerhaltung später in die Wohnung der Heiligenhauserin, die das Heroin auch gestreckt und verkauft haben soll. So wie auch der 67-jährige Mitangeklagte, soll sie die Einnahmen von mehreren Zehntausend Euro in bar auf ihr Sparkassenkonto eingezahlt haben.