Kreis Mettmann : Interaktiv näht eifrig Masken für die Schulen

Kreis Mettmann Der Ratinger Verein ist an 72 Standorten im Ganztag aktiv. 70 Masken schaffen die Mitarbeiter pro Tag.

Die Wiedereröffnung der Schulen und die Maskenpflicht in der Corona-Krise haben auch zu einem erhöhten Arbeitsaufkommen bei „Interaktiv“ geführt. Der Ratinger Verein für Schule Sport und Soziales ist als Partner im Ganztag in 16 Städten an 72 Schulen – unter anderem in Ratingen am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, der Käthe-Kollwitz-Realschule und der Wilhelm-Busch-Grundschule – tätig und hat schon deutlich vor Wiederbeginn an den Schulen Maßnahmen ergriffen: Masken nähen. „70 schaffen wir pro Tag, rund 300 Masken haben wir schon fertig und werden die an unsere Partner-Schulen verteilen“, sagt Cora Allert, Fachbereichsleiterin Schule bei Interaktiv.