Ratinger Verein : Vorsitzender der Cromford-Förderer hört auf

Man kann durchaus von einer Ära sprechen – von einer Zeit also, in der das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford (so der offizielle Titel) erheblich an Bedeutung in der Ratinger Stadtgesellschaft (und darüber hinaus) gewonnen hat. Einer der Macher im Hintergrund, die dafür verantwortlich sind, nimmt nun Abschied vom Vorsitz des Vereins der Freunde und Förderer des Industriemuseums Cromford (so die Bezeichnung): Wolfgang Küppers (77) stand zehn Jahre lang an der Spitze des eingetragenen Vereins, wirkte insgesamt 20 Jahre lang im Vorstand. Weggefährte Werner L. Kanthak betonte in einem schriftlichen Rückblick auf Küppers’ Arbeit: Wenn man heute über Cromford spreche, dann seien es zwei besondere Bereiche, die hervorgehoben werden sollten: Er nannte die professionelle Museumsarbeit und die erfolgsorientierte Arbeit des Fördervereins, die sich stringent an die innovative Geschichte von Brügelmann und die Unterstützung des Museums gehalten habe.