Kriminalität : Einbrüche über Weihnachten

Ratingen Unbekannte stiegen in Hösel und Tiefenbroich ein. In einem Fall kam Schmuck weg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) In der Zeit vom Freitagmittag bis zum Montagabend (23. Dezember) nutzten ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter die Abwesenheit der Bewohner, um in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße Eickelscheidt in Hösel einzusteigen. Offenbar unbemerkt von Hausbewohner, Nachbarn oder anderen Zeugen, wurde das Dach einer Garage erklettert. Man erreichte ein Fenster, öffnete es gewaltsam und stieg ein. Was aus den Wohnräumen verschwand, steht aktuell noch nicht abschließend fest.

In der Zeit vom frühen Samstagmorgen bis zum Dienstagmittag (Heiligabend) kam es am Clarenbachweg in Hösel ebenfalls zu einem Einbruch. Auch dort wurde die mehrtägige Abwesenheit der Bewohner genutzt. Durch eine mit Werkzeuggewalt aufgehebelte Terrassentüre gelangten der oder die Straftäter in ein Reihenhaus. Gleich mehrere Räume darin wurden betreten, Schränke und Schubladen wurden durchsucht. Welche Beute der oder die Einbrecher machten, steht aktuell noch nicht genau fest.