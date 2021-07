Ratingen : Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Ratingen Gleich mehrere Einbrüche im gesamten Stadtgebiet beschäftigten die Ratinger Polizei in den vergangenen Tagen. Die Beamten suchen Zeugen, die bei den Ermittlungen weiterhelfen können.

() In der Zeit vom Sonntagnachmittag, 16 Uhr, bis zum Montagmorgen, 10.15 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße in Ratingen-West ein. Aus der durchsuchten Wohnung im zweiten Obergeschoss verschwanden eine Spielkonsole und andere elektronische Geräte im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. An der Wohnungstür blieb zusätzlich Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zurück.