Ratingen Immer mehr Menschen wollen sich absichern – laut Datenschutz ist das nicht unproblematisch.

Es geht um Schutz und Sicherheit: Das Haus verlassen und trotzdem per App über unbefugtes Betreten alarmiert werden – immer mehr Menschen nehmen diesen Service in Anspruch, besonders in Ratingen. Die Stadt ist wegen ihrer guten Verkehrsanbindung für organisierte Banden, aber auch für Einzeltäter sozusagen attraktiv. Der Unterhaltungselektronik-Fachmarkt Euronics XXL Johann+Wittmer trägt diesem Trend mit einem speziellen Service seit längerem Rechnung.