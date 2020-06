Ratingen : Polizei fahndet nach gestohlenem Firmenwagen

Ratingen Einbrecher drangen in ein Bürogebäude ein.

() Den Feiertag am vergangenen Donnerstag nutzten Einbrecher, um sich Zutritt zu einem Bürogebäude an der Kaiserswerther Straße zu verschaffen. Neben Wertgegenständen aus den Büroräumen stahlen die Diebe auch einen in der Tiefgarage abgestellten Firmenwagen.