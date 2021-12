Ratingen : Fünf Einbrüche über die Weihnachtstage

Ratingen Einbrecher legten auch über Weihnachten keine Pause ein und schlugen zwischen dem 23. und dem 26. Dezember im Stadtgebiet gleich fünfmal zu. Die Polizei sucht in allen Fällen Zeugen.

() Am Donnerstag, 23. Dezember, drangen Unbekannte zwischen 11.30 und 19.30 Uhr durch eine Balkontür in ein Einfamilienhaus am Erlenweg in Lintorf ein. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen verließen sie den Tatort durch ein Fenster des Wintergartens und flohen anschließend unerkannt. Der durch den Einbruch entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Was die Täter erbeuteten, steht noch nicht fest.

Durch ein Kellerfenster gelangten die Diebe am Freitag, 24. Dezember, in der Zeit von 17 bis 22 Uhr in ein Reihenhaus an der Flurstraße in Breitscheid. Sie durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Auch hier ist die Beute noch unklar. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Einen umfangreichen Schaden richten Unbekannte am Heiligabend auch in einem Wohnhaus an der Rehhecke in Lintorf an. Hier brachen sie gewaltsam eine Terrassentür zu einem Wohnhaus auf. Die Beute ist unbekannt. Die Tat fand zwischen 14.30 und 20.45 Uhr statt.

Am Samstag, 25. Dezember, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in eine Wohnung an der Max-Planck-Straße in West. Unbekannte Täter drangen, in der Zeit von 16 Uhr bis 20:55 Uhr gewaltsam durch ein Balkonfenster in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend vermutlich auf dem Einstiegsweg in unbekannte Richtung.