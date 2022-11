Heiligenhaus : Hubschrauber-Fahndung bei Nacht nach Einbruch in Firma

Hubschrauber-Fahndung bei Nacht nach Einbruch in Firma

Heiligenhaus Drei Unbekannte brechen eine Firmentür auf und beschädigen Sicherheitstechnik. Wie der folgende Polizeieinsatz aussah und was die Ermittler jetzt brauchen.

(köh) Am Ende blieb hoher Aufwand für die Polizei ohne Fahndungserfolg und für drei Unbekannte endete der späte Montagabend ohne Einbruchsbeute. Voran gegangen war ein massiver Polizeieinsatz.

Gegen 21.30 Uhr löste das Alarmsystem einer Firma an der Höseler Straße in der Nähe des Golfclubs aus. Ein Zeuge verständigte sofort die Polizei, ein zweiter, der sich direkt zum Firmengelände begab, konnte noch drei dunkel gekleidete Männer beobachten, die über das angrenzende Feld am nahe dem Ortsausgang Hösel auf Heiligenhauser Stadtgebiet flüchteten.