Heiligenhaus : Ein Trödelmarkt mit rosigem Flair

Bei „Ramsch&Rosen“ vor dem Museum Abtsküche konnten Besucher ganz in Ruhe stöbern.

Der Koffer, in dem die alte Trompete liegt, hat definitiv seine besten Jahre hinter sich: Das Innenfutter ist ein wenig vergilbt, an einigen Stellen muss es restauriert werden. Und auch die Kratzspuren auf dem Blasinstrument zeigen, dass es bereits ein bewegtes, musikalisches Leben hinter sich haben muss. „Die ist original von Louis Armstrong“, witzelt Anbieterin Merle Lotz und lacht die interessierte Trödelmarktbesucherin augenzwinkernd an, „sie soll 50 Euro kosten oder sagen wir: das ist der veranschlagte Preis.“

Besucher In diesem Jahr haben die Veranstalter fast 1000 Besucher an den beiden Pfingsttagen gezählt.

Eine alte Straßenbaulampe in rot-weiß von 1975 zieht die Aufmerksamkeit eines Besucherpaares auf sich. „Die kenne ich noch von früher“, sagt die Frau und lacht, „aus meiner Kindheit“. Vielleicht genau deshalb kommen die Besucher so gerne hierher: Der Markt birgt Nostalgie, weckt Kindheitserinnerungen, vermittelt eine Art Geborgenheit . „Das Kaffeeservice mit den Blumen, das hatte meine Oma auch früher“, freut sich eine Frau mittleren Alters. „Es sind die klassischen Kellerfunde, die hier hauptsächlich angeboten werden“, weiß Günter Heider, Mitglied im Freundeskreis des Museums Abtsküche und freut sich dann an dem Duft eines Rosenstraußes, den eine Besucherin soeben an einem anderen Stand gekauft hat, „weil wir eben hier auch Blumen verkaufen heißt unsere Veranstaltung Ramsch&Rosen.“