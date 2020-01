Heimatkundliche Sammlung : Ein Stück Stadtgeschichte in der Abtsküche

Ein Stück Stadtgeschichte in der Abtsküche

Museumsleiter Reinhard Schneider sitzt an der damals einzigen Schulbank, die im Museum stand. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der Geschichtsverein feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Herzstück ist die Heimatkundliche Sammlung.

Der Sparkassendirektor Wilhelm Mallock gründete am Dienstag, 16. Juni 1970, den Heiligenhauser Geschichtsverein mit damals 16 Mitgliedern. Er wird sechs Jahre lang Vorsitzender bleiben und den Grundstein für einen Verein legen, der das Stadtbild auf seine eigene Weise bis heute prägen wird.

Was Von landwirtschaftlichen Geräten über Handwerker-Werkzeuge bis zum Haushalt, Kneipe und Schulecke zogen nach und nach weitere Exponate ein.

Neben der regelmäßig erscheinenden Broschüre „Cis Hilinciweg“ gehören aber auch zum Beispiel Exkursionen zum Vereinsalltag. So führten die letzten Reisen in die Kalkwerke Oetelshofen und den Zeittunnel Wülfrath oder auch in die Bauhausstadt Krefeld.